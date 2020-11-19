Новаку Джоковичу не разрешили вернуться в совет игроков ATP

19-11-2020, 14:12 278 | Теннис

Первая ракетка мира серб



«Я видел, что журналисты написали, будто мы с Вашеком попросили вернуть нас в совет игроков. Это неправда. Меня номинировали игроки, вот как это работает. Я не собирался активно продвигать свою кандидатуру, но меня номинировала большая группа игроков. Возможность представлять интересы теннисистов — честь для меня. Именно поэтому я принял это решение, как и Вашек. Когда тебя выбирают, это означает ответственность. Тебе доверяют многие игроки.



Однако вчера вечером совет ATP проголосовал за предложение не допускать к работе действующих игроков, которые работают в других организациях. Если честно, я расстроен. Мы хотели сотрудничать с ATP, но это голосование стало мощным ответом от них: они не хотят видеть PTPA», — цитирует Джоковича Tennis 365. Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что он готов вернуться в совет игроков ATP. Ранее Джокович и канадец Вашек Поспишил вышли из совета игроков АТР с целью создать новый профсоюз теннисистов (PTPA).«Я видел, что журналисты написали, будто мы с Вашеком попросили вернуть нас в совет игроков. Это неправда. Меня номинировали игроки, вот как это работает. Я не собирался активно продвигать свою кандидатуру, но меня номинировала большая группа игроков. Возможность представлять интересы теннисистов — честь для меня. Именно поэтому я принял это решение, как и Вашек. Когда тебя выбирают, это означает ответственность. Тебе доверяют многие игроки.Однако вчера вечером совет ATP проголосовал за предложение не допускать к работе действующих игроков, которые работают в других организациях. Если честно, я расстроен. Мы хотели сотрудничать с ATP, но это голосование стало мощным ответом от них: они не хотят видеть PTPA», — цитирует Джоковича Tennis 365.

По материалам: Чемпионат