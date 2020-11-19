Даниил Медведев: Хочу одержать свою первую победу над Надалем

19-11-2020, 10:23 344 | Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции оценил потенциальных соперников по полуфиналу



По словам Даниила, у него нет предпочтений: «Я им обоим проиграл здесь в прошлом году». В шести матчах с Циципасом Медведев одержал пять побед. В трёх встречах с Надалем россиянин не победил ни разу.



«Конечно, я хочу одержать свою первую победу над Надалем», — приводит слова Медведева журналист Николаус Финк в своём «твиттере».



В третьем туре группового этапа Надаль и Циципас в очном противостоянии определят второго участника полуфинала из группы «Лондон-2020». Ранее первую строчку в этом квартете себе гарантировал австриец Доминик Тим.



Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции оценил потенциальных соперников по полуфиналу Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Россиянин, занявший первое место в своей группе, сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с греком Стефаносом Циципасом.По словам Даниила, у него нет предпочтений: «Я им обоим проиграл здесь в прошлом году». В шести матчах с Циципасом Медведев одержал пять побед. В трёх встречах с Надалем россиянин не победил ни разу.«Конечно, я хочу одержать свою первую победу над Надалем», — приводит слова Медведева журналист Николаус Финк в своём «твиттере».В третьем туре группового этапа Надаль и Циципас в очном противостоянии определят второго участника полуфинала из группы «Лондон-2020». Ранее первую строчку в этом квартете себе гарантировал австриец Доминик Тим.

По материалам: Чемпионат