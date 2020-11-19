Джокович: Медведев практически не ошибался и полностью заслужил победу

19-11-2020, 10:19 330 | Теннис

Сербский теннисист



«Чувствовал себя не лучшим образом. Только ближе к концу поединка смог немного наладить игру, - приводит слова Джоковича пресс-служба АТР. - Тем не менее, те 15-20 минут, в которые я выпал из игрового ритма и допустил большое количество невынужденных ошибок, предопределили конечный результат.



Нельзя позволять себе так много ошибаться во встрече с одним из лучших игроков мира. Даниил прекрасно двигался и очень здорово действовал на подаче. Он практически не ошибался и полностью заслужил победу».

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о причинах поражения от россиянина Даниила Медведева на групповом этапе Итогового чемпионата АТР.«Чувствовал себя не лучшим образом. Только ближе к концу поединка смог немного наладить игру, - приводит слова Джоковича пресс-служба АТР. - Тем не менее, те 15-20 минут, в которые я выпал из игрового ритма и допустил большое количество невынужденных ошибок, предопределили конечный результат.Нельзя позволять себе так много ошибаться во встрече с одним из лучших игроков мира. Даниил прекрасно двигался и очень здорово действовал на подаче. Он практически не ошибался и полностью заслужил победу».