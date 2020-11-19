Медведев: Мне было восемь, а Джокович уже побеждал на турнирах «Большого шлема»

19-11-2020, 10:11 314 | Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от



«Мне всегда интересно противостоять Новаку, ведь он является одним из лучших игроков в истории, - приводит слова Медведева пресс-служба АТР. - Мне было восемь лет, а Джокович уже побеждал на турнирах "Большого шлема". Смотрел его матчи по телевизору.



Играть с Новаком - воплощение мечты. Разумеется, я невероятно рад победе над ним. У меня получалось здорово подавать в ключевые моменты поединка.



Пожалуй, Джокович сыграл не лучшим образом. С участниками "Большой тройки" такое происходит крайне редко. Именно поэтому они - великие чемпионы».

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над сербом Новаком Джоковичем на групповом этапе Итогового чемпионата АТР.«Мне всегда интересно противостоять Новаку, ведь он является одним из лучших игроков в истории, - приводит слова Медведева пресс-служба АТР. - Мне было восемь лет, а Джокович уже побеждал на турнирах "Большого шлема". Смотрел его матчи по телевизору.Играть с Новаком - воплощение мечты. Разумеется, я невероятно рад победе над ним. У меня получалось здорово подавать в ключевые моменты поединка.Пожалуй, Джокович сыграл не лучшим образом. С участниками "Большой тройки" такое происходит крайне редко. Именно поэтому они - великие чемпионы».