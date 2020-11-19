ATP Finals. Медведев обыграл Джоковича, Зверев победил Шварцмана: обзор матчей группового этапа: видео

19-11-2020, 10:05 1 071 | Теннис / Видео





Российский теннисист Даниил Медведев (№4 ATP) нанес поражение сербу Новаку Джоковичу (№1 ATP) со счетом



Представитель Германии Александр Зверев (№7 ATP) переиграл в трех сетах аргентинца Диего Шварцмана (№9 ATP) со счетом

За выход в полуфинал ATP Finals Зверев поспорит с Новаком Джоковичем.







В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5,700,000 прошел четвертый день соревнований. В группе «Токио-1970» прошли матчи второго тура.Российский теннисист(№4 ATP) нанес поражение сербу(№1 ATP) со счетом 6:3, 6:3 . Поединок продолжался 1 час 21 минут. Даниил стал первым представителем России за 11 лет, которому удалось пройти в полуфинал Итогового турнира ATP.Представитель Германии(№7 ATP) переиграл в трех сетах аргентинца(№9 ATP) со счетом 6:3, 4:6, 6:3 . Матч продолжался 2 часа 12 минут.За выход в полуфинал ATP Finals Зверев поспорит с Новаком Джоковичем.