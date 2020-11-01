ATP Finals. Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал

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В Лондоне (Великобритания) на



Четвертая ракетка мира, 24-летний россиянин Даниил Медведев нанес поражение лидеру мирового рейтинга, 33-летнему сербу Новаку Джоковичу. Для победы со счетом 6:3, 6:3 россиянину потребовался 1 час 21 минута. За это время Медведев реализовал три брейк-пойнта из восьми, а Джокович не сумел использовать свой единственный шанс взять подачу соперника. Даниил выполнил десять эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Новак три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Новак – 4:3.



Таким образом, вне зависимости от результата матча третьего тура в группе «Токио-1970» против аргентинца Диего Шварцмана Медведев гарантировал себе путевку в полуфинал турнира с первого места в квартете. В полуфинале его соперником станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Токио 1970»

Второй тур

Даниил Медведев (Россия, 4) – Новак Джокович (Сербия, 1) –6:3, 6:3



Турнирное положение в группе «Токио-1970»

1. Даниил Медведев (Россия , 4) – 2 победы/0 поражений, 4-0 сеты, 24-13 геймы

2. Новак Джокович (Сербия, 1) – 1/1, 2-2, 18-17

3. Александр Зверев (Германия, 6) – 1/1, 2-3, 23-24

4. Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 0/2, 1-4, 17-28 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Четвертая ракетка мира, 24-летний россияниннанес поражение лидеру мирового рейтинга, 33-летнему сербу. Для победы со счетом 6:3, 6:3 россиянину потребовался 1 час 21 минута. За это время Медведев реализовал три брейк-пойнта из восьми, а Джокович не сумел использовать свой единственный шанс взять подачу соперника. Даниил выполнил десять эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Новак три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Новак – 4:3.Таким образом, вне зависимости от результата матча третьего тура в группе «Токио-1970» против аргентинца Диего Шварцмана Медведев гарантировал себе путевку в полуфинал турнира с первого места в квартете. В полуфинале его соперником станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.Даниил Медведев (Россия, 4) – Новак Джокович (Сербия, 1) –6:3, 6:31. Даниил Медведев (Россия , 4) – 2 победы/0 поражений, 4-0 сеты, 24-13 геймы2. Новак Джокович (Сербия, 1) – 1/1, 2-2, 18-173. Александр Зверев (Германия, 6) – 1/1, 2-3, 23-244. Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 0/2, 1-4, 17-28