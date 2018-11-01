ATP Finals. Зверев одержал первую победу, обыграв Шварцмана

Вчера, 19:30 259 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Седьмая ракетка мира, 23-летний немец Александр Зверев, одержал победу в трех партиях над 28-летним аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим в мировом классификации девятое место, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.



За 2 часа 12 минут, проведенные на корте, Зверев сделал пять брейков из 12-ти возможных, выполнил десять эйсов и допустил три двойные ошибки. Шварцман реализовал три брейк-пойнта из девяти имевшихся, ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче. После этой победы немецкий теннисист стал лидером их личного противостояния – 3:2.



Таким образом, теперь в активе Зверева одна победа и одно поражение, а Шварцман потерпел два поражения.



Во втором матче игрового дня в группе «Токио 1970» на корте встретятся серб Новак Джокови и россиянин Дании Медведев. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Седьмая ракетка мира, 23-летний немец, одержал победу в трех партиях над 28-летним аргентинцем, занимающим в мировом классификации девятое место, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.За 2 часа 12 минут, проведенные на корте, Зверев сделал пять брейков из 12-ти возможных, выполнил десять эйсов и допустил три двойные ошибки. Шварцман реализовал три брейк-пойнта из девяти имевшихся, ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче. После этой победы немецкий теннисист стал лидером их личного противостояния – 3:2.Таким образом, теперь в активе Зверева одна победа и одно поражение, а Шварцман потерпел два поражения.Во втором матче игрового дня в группе «Токио 1970» на корте встретятся серб Новак Джокови и россиянин Дании Медведев. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.