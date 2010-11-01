Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Циципаса на Итоговом турнире ATP

Вчера, 12:57 182 | Теннис

оссийский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче с представителем Греции Стефаносом Циципасом со счётом



«Я благодарен за этот сезон. Не могу жаловаться. Я выиграл столько турниров, сколько никогда не выигрывал раньше. В этом году я выиграл больше турниров, чем за всю карьеру, — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP. - Я могу быть только благодарен за этот сезон. Я впервые вошёл в десятку лучших, поэтому этот сезон был для меня потрясающим.



Удивительно, что я смог изменить этот матч. По сути, предполагалось, что это будет 1:6, 3:6, а я всё ещё был там, я всё ещё боролся, и в конце концов у меня был матч-пойнт. У меня был шанс выиграть матч, так что сегодня я действительно доволен своей ментальной силой».



На решающем тай-брейке Рублёв уступал 2:5, однако смог довести счёт до 6:5 на своей подаче. Однако в важнейший момент он допустил двойную ошибку и проиграл. оссийский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче с представителем Греции Стефаносом Циципасом со счётом 1:6, 6:4, 6:7(6) на Итоговом турнире ATP . После этого матча россиянин лишился шансов на выход в плей-офф турнира.«Я благодарен за этот сезон. Не могу жаловаться. Я выиграл столько турниров, сколько никогда не выигрывал раньше. В этом году я выиграл больше турниров, чем за всю карьеру, — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP. - Я могу быть только благодарен за этот сезон. Я впервые вошёл в десятку лучших, поэтому этот сезон был для меня потрясающим.Удивительно, что я смог изменить этот матч. По сути, предполагалось, что это будет 1:6, 3:6, а я всё ещё был там, я всё ещё боролся, и в конце концов у меня был матч-пойнт. У меня был шанс выиграть матч, так что сегодня я действительно доволен своей ментальной силой».На решающем тай-брейке Рублёв уступал 2:5, однако смог довести счёт до 6:5 на своей подаче. Однако в важнейший момент он допустил двойную ошибку и проиграл.

По материалам: Чемпионат