Циципас прокомментировал победу над Рублёвым на Итоговом турнире ATP

Вчера, 11:07 198 | Теннис

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в матче с россиянином Андреем Рублёвым на



«Мне нужно было играть более сосредоточенно. Я мог оказать большее давление на приёме и играл глубже. Но Рублёв в важных розыгрышах со всем справлялся умно и зрело.



Мне было нелегко. При счёте 5:6 в третьем сете я уступал 0:30, но стремился изменить ход гейма и предоставить себе ещё один шанс. Именно этим я доволен больше всего», — приводит слова Циципаса официальный сайт турнира.



По итогам матча Рублёв лишился шансов на выход из группы. В третьем туре он сыграет с австрийцем Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в матче с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:1, 4:6, 7:6(6) «Мне нужно было играть более сосредоточенно. Я мог оказать большее давление на приёме и играл глубже. Но Рублёв в важных розыгрышах со всем справлялся умно и зрело.Мне было нелегко. При счёте 5:6 в третьем сете я уступал 0:30, но стремился изменить ход гейма и предоставить себе ещё один шанс. Именно этим я доволен больше всего», — приводит слова Циципаса официальный сайт турнира.По итогам матча Рублёв лишился шансов на выход из группы. В третьем туре он сыграет с австрийцем Домиником Тимом , который уже пробился в полуфинал. Циципас встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

По материалам: Чемпионат