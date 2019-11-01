Доминик Тим досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Вчера, 11:01 205 | Теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в плей-офф



В активе Доминика Тима две победы – он обыграл



Напомним, действующим чемпионом соревнований является Циципас, который в прошлогоднем финале обыграл Тима со счётом 6:7, 6:2, 7:6.



Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в плей-офф Итогового турнира ATP в Лондоне. Это стало возможным после того, как россиянин Андрей Рублёв проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу, что, в свою очередь, позволило австрийцу занять первое место в группе «Лондон-2020».В активе Доминика Тима две победы – он обыграл Стефаноса Циципаса Рафаэля Надаля . В заключительном матче группового этапа Доминик встретится с с Андреем Рублёвым, который уже потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.Напомним, действующим чемпионом соревнований является Циципас, который в прошлогоднем финале обыграл Тима со счётом 6:7, 6:2, 7:6.