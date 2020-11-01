ATP Finals. Тим обыграл Надаля, Циципас победил Рублёва: обзор матчей группового этапа: видео

Вчера, 10:43 459 | Теннис / Видео





Австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) на двух тай-брейках переиграл испанца Рафаэля Надаля (№2 ATP) со счетом



Действующий чемпион ATP Finals греческий теннисист Стефаном Циципас (№6 ATP) нанес поражение россиянину Андрею Рублёву (№8 ATP) со счетом

Россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5,700,000 прошел третий день соревнований. В группе «Лондон-2020» состоялись матчи второго тура.Австрийский теннисист(№3 ATP) на двух тай-брейках переиграл испанца(№2 ATP) со счетом 7:6(7), 7:6(4) . Поединок продолжался 2 часа 25 минут.Действующий чемпион ATP Finals греческий теннисист(№6 ATP) нанес поражение россиянину(№8 ATP) со счетом 6:1, 4:6, 7:6(6) . Матч продолжался 1 час 56 минут.Россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.