ATP Finals. Рублёв проиграл Циципасу и лишился шансов на выход в полуфинал

Вчера, 10:22 207 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира, 22-летний грек Стефанос Циципас нанес поражение 23-летнему россиянину Андрею Рублеву, занимающему в рейтинге ATP восьмое место, со счетом 6:1, 4:6, 7:6(6).



Матч продолжался 1 час 56 минут. Циципас реализовал два брейк-пойнта из девяти, Рублев реализовал свой единственный брейк-пойнт. Стефанос выполнил десять эйсов и избежал двойных ошибок на подаче, а Андрей шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал равным – 2:2.



Таким образом, у Циципаса теперь одна победа и одно поражение в группе, Рублев потерпел два поражения и лишился шансов на выход в полуфинал.



Во третьем туре в группе «Лондон» Циципас встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, а Рублёв сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Матчи состоятся 19 ноября.



Турнирное положение в группе «Лондон-2020» (после двух туров)

1. Доминик Тим (Австрия) – 2 победы/0 поражений (4-1 сеты), (31-27 геймы)

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 1/1, 2-2, 24-21

3. Стефанос Циципас (Греция) – 1/1, 3-3, 32-30

4. Андрей Рублёв (Россия) – 0/2, 1-4, 20-29 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира, 22-летний грекнанес поражение 23-летнему россиянину, занимающему в рейтинге ATP восьмое место, со счетом 6:1, 4:6, 7:6(6).Матч продолжался 1 час 56 минут. Циципас реализовал два брейк-пойнта из девяти, Рублев реализовал свой единственный брейк-пойнт. Стефанос выполнил десять эйсов и избежал двойных ошибок на подаче, а Андрей шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал равным – 2:2.Таким образом, у Циципаса теперь одна победа и одно поражение в группе, Рублев потерпел два поражения и лишился шансов на выход в полуфинал.Во третьем туре в группе «Лондон» Циципас встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, а Рублёв сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Матчи состоятся 19 ноября.(после двух туров)1. Доминик Тим (Австрия) – 2 победы/0 поражений (4-1 сеты), (31-27 геймы)2. Рафаэль Надаль (Испания) – 1/1, 2-2, 24-213. Стефанос Циципас (Греция) – 1/1, 3-3, 32-304. Андрей Рублёв (Россия) – 0/2, 1-4, 20-29