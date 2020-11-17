ATP Finals. Надаль проиграл Тиму на двух тай-брейках

17-11-2020, 18:46 858 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Вторая ракетка мира, 34-летний испанец Рафаэль Надаль в упорной борьбе уступил 27-летнему австрийцу Доминику Тиму, занимающему в мировом рейтинге третье место. Поединок продолжался 2 часа 25 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(7), 7:6(4).



Соперник взяли по одной подаче друг друга. Надаль выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку, а Тим шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Рафа – 9:6.



Таким образом, в активе Тима две победы, а Надаль одержал одну победу и потерпел одно поражение.



Во втором матче игрового дня в группе «Лондон» на корт выйдут действующий чемпион ATP Finals грек Стефаноc Циципас и россиянин Андрей Рублёв.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Лондон-2020». Второй тур.

Доминик Тим (Австрия, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 7:6(7), 7:6(4)

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Вторая ракетка мира, 34-летний испанецв упорной борьбе уступил 27-летнему австрийцу, занимающему в мировом рейтинге третье место. Поединок продолжался 2 часа 25 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(7), 7:6(4).Соперник взяли по одной подаче друг друга. Надаль выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку, а Тим шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Рафа – 9:6.Таким образом, в активе Тима две победы, а Надаль одержал одну победу и потерпел одно поражение.Во втором матче игрового дня в группе «Лондон» на корт выйдут действующий чемпион ATP Finals грек Стефаноc Циципас и россиянин Андрей Рублёв.Доминик Тим (Австрия, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 7:6(7), 7:6(4)