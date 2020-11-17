Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем

17-11-2020, 15:56 891 | Теннис

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой планеты



«Я с нетерпением жду матча с Новаком, потому что думаю, что в таких условиях у нас будет много длительных розыгрышей. Нам обоим придётся много бегать. Мне нравится играть с Джоковичем. У нас получаются упорные матчи», — цитирует Медведева официальный сайт Итогового чемпионата.



Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В своём первом матче россиянин нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом

Новак Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана со счётом



ATP Finals. Победы Джоковича и Медведева: обзор матчей группового этапа: видео Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем в рамках Итогового чемпионата АТР.«Я с нетерпением жду матча с Новаком, потому что думаю, что в таких условиях у нас будет много длительных розыгрышей. Нам обоим придётся много бегать. Мне нравится играть с Джоковичем. У нас получаются упорные матчи», — цитирует Медведева официальный сайт Итогового чемпионата.Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В своём первом матче россиянин нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 6:4 Новак Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:2.

По материалам: Чемпионат