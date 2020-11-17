Шварцман о поражении от Джоковича: Играть против Новака всегда сложно

17-11-2020, 09:18 256 | Теннис

Дебютант Итогового турнира АТР аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение в стартовом матче соревнований. Шварцман проиграл первой ракетке мира, сербу



«Играть против Новака всегда сложно. По-моему, когда он показывает свой лучший теннис, мяч после его ударов может оказаться абсолютно в любой точке корта. Невероятно трудно увидеть или предугадать, что именно он собирается сделать, и постараться взять очки. Он демонстрирует весь свой огромный талант, когда ему удаётся быстро перемещать мяч по всему корту», — приводит слова Шварцмана пресс-служба АТР.



Шварцман стал первым аргентинским участником Итогового турнира АТР в одиночном разряде с 2013 года, когда в финале восьми сильнейших выступал Хуан-Мартин дель Потро.

Дебютант Итогового турнира АТР аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение в стартовом матче соревнований. Шварцман проиграл первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу , со счётом 3:6, 2:6 «Играть против Новака всегда сложно. По-моему, когда он показывает свой лучший теннис, мяч после его ударов может оказаться абсолютно в любой точке корта. Невероятно трудно увидеть или предугадать, что именно он собирается сделать, и постараться взять очки. Он демонстрирует весь свой огромный талант, когда ему удаётся быстро перемещать мяч по всему корту», — приводит слова Шварцмана пресс-служба АТР.Шварцман стал первым аргентинским участником Итогового турнира АТР в одиночном разряде с 2013 года, когда в финале восьми сильнейших выступал Хуан-Мартин дель Потро.

По материалам: Чемпионат