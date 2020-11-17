ATP Finals. Победы Джоковича и Медведева: обзор матчей группового этапа: видео

17-11-2020, 08:47 938 | Теннис / Видео





Сербский теннисист



Россиянин Даниил Медведев (№4 ATP) одержал победу над представителем Германии Александром Зверевы (№7 ATP) со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут. В их личном противостоянии лидером остается Зверев – 5:3.





Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5,700,000 прошел второй день соревнований. Состоялись два матча в группе «Токио-1970».Сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) обыграл аргентинца Диего Шварцмана (№9 ATP) со счетом 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 18 минут. В личном противостоянии теннисистов НОвак увеличил преимущество до 7:0.Россиянин Даниил Медведев (№4 ATP) одержал победу над представителем Германии Александром Зверевы (№7 ATP) со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут. В их личном противостоянии лидером остается Зверев – 5:3.