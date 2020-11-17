ATP Finals. Медведев обыграл Зверева в стартовом матче

17-11-2020, 08:27 306 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Четвертая ракетка мира, 24-летний россиянин Даниил Медведев одержал победу над седьмым номером мирового рейтинга, 23-летним немцем Александром Зверевым со счетом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Медведев сделал три брейка из девяти возможных, а Зверев использовал лишь один шанс из шести взять подачу соперника. Даниил четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки. На счету Александра три эйса и семь двойных ошибок. Благодаря победе россиянин сократил отставание в счете по личным встречам с немцем до 3:5.



Таким образом, в группе «Токио» в активе Медведева и



Во втором туре ATP Finals Медведев сыграет с Джоковичем, а Зверев встретится со Шварцманом.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Токио 1970». Первый тур.

Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:4 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Четвертая ракетка мира, 24-летний россиянинодержал победу над седьмым номером мирового рейтинга, 23-летним немцемсо счетом 6:3, 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Медведев сделал три брейка из девяти возможных, а Зверев использовал лишь один шанс из шести взять подачу соперника. Даниил четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки. На счету Александра три эйса и семь двойных ошибок. Благодаря победе россиянин сократил отставание в счете по личным встречам с немцем до 3:5.Таким образом, в группе «Токио» в активе Медведева и Новака Джоковича по одной победе, а Зверев и Диего Шварцман потерпели по поражению.Во втором туре ATP Finals Медведев сыграет с Джоковичем, а Зверев встретится со Шварцманом.Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:4