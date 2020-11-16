Александр Метревели: У Джоковича и Надаля есть слабые места, которые молодые ребята давно знают

Известный комментатор Александр Метревели поделился ожиданиями от Итогового чемпионата АТР.- Я думаю, что сейчас хорошие шансы будут как раз у Медведева, выигравшего «Мастерс» в Париже, и у Рублёва, который здорово играет весь сезон. Возможно, не сказал ещё последнего слова Александр Зверев, он хорошо разыгрался под конец года. Но в целом соберутся игроки с равными силами. Сезон был настолько непредсказуемым, что трудно сказать, как будут развиваться события. Из этих восьми любой может выиграть.- Нет, в том-то и дело, что он сейчас не выделяется, как и Надаль. У них есть опыт, и за счёт него они могут показать, на что способны, но в целом они не так хороши в этом сезоне, как в прошлые годы. Может, возраст сказывается или травмы. В таком неполноценном сезоне нельзя говорить о какой-то спланированной подготовке, это тоже накладывает отпечаток. У Джоковича и Надаля есть слабые места, которые молодые ребята давно знают. Они превосходят Новака и Рафаэля в скорости, возрастным теннисистам становится тяжелее играть.