ATP Finals. Джокович стартовал с победы над Шварцманом

16-11-2020, 18:24 819 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Первая ракетка мира, 33-летний серб Новак Джокович нанес поражение представителю Аргентины, 28-летнему Диего Шварцману, занимающему в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:2.



Матч продолжался 1 час 18 минут. Джокович сделал четыре брейка, выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Шварцмана один брейк, один эйс и одна двойная ошибка. В их личном противостоянии серб увеличил свое преимущество до 7:0.



Во втором матче игрового дня в группе «Токио-1970» на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Токио 1970». Первый тур.

Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:2 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Первая ракетка мира, 33-летний сербнанес поражение представителю Аргентины, 28-летнему, занимающему в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:2.Матч продолжался 1 час 18 минут. Джокович сделал четыре брейка, выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Шварцмана один брейк, один эйс и одна двойная ошибка. В их личном противостоянии серб увеличил свое преимущество до 7:0.Во втором матче игрового дня в группе «Токио-1970» на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:2