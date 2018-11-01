Даяна Ястремская: Разочаровывающее окончание сезона для меня

Вчера, 15:38 489 | Теннис





«Разочаровывающий конец сезона для меня. Это был непростой год. Теперь отдохну, а затем вернусь к работе, чтобы победить в 2021 году. Спасибо всем, кто поддерживал меня, несмотря ни на что», — написала Ястремская в



Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона. В заключительном турнире WTA 2020 года в Линце (Австрия). Даяна стартовом матче потерпела поражение от представительнице Бельгии Гретье Миннен со счётом 4:6, 3:6 «Разочаровывающий конец сезона для меня. Это был непростой год. Теперь отдохну, а затем вернусь к работе, чтобы победить в 2021 году. Спасибо всем, кто поддерживал меня, несмотря ни на что», — написала Ястремская в инстаграме