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Линц. Костюк проиграла Звонаревой в первом круге
Линц. Костюк проиграла Звонаревой в первом кругеВ Линце (Австрия) на турнире WTA категории International - Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $225,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

98-я ракетка мира, 18-летняя украинка Марта Костюк не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 36-летней россиянке Вере Звонаревой (WC), занимающей в мировом рейтинге 173-ю строчку. Поединок длился 1 час 29 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 6:2.

Костюк реализовала два брейк-пойнта из пяти, Звонарева – пять из 12-ти. Марта выполнила пять эйсов и совершила шесть двойных ошибок, а ее соперница один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Следующей соперницей Звонаревой станет или вторая сеяная бельгийка Элисе Мертенс, или еще одна украинка, прошедшая через квалификацию Ангелина Калинина.

Напомним, что еще две украинских теннисистки - Даяна Ястремскаяи Катарина Завацкая- не смогли пробиться во второй круг.

Теннис. WTA. International - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия).  Хард (зал). Призовой фонд $225,500. 32 участницы 
Первый круг
Вера Звонарева (Россия, WC) - Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:2
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