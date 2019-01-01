Бельгийская теннисистка поцеловала подругу после победы над Даяной Ястремской (Фото)

Сегодня, 16:29 0 | Теннис

Бельгийская теннисистка Грет Миннен после победы над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в Линце (Австрия) отпраздновала успех, поцеловав свою возлюбленную Элисон ван Эйтванк. Ранее девушки открыто признали себя парой. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, также является и тренером Миннен.



Грет Миннен нанесла поражение Даяне Ястремской со счетом

Бельгийская теннисистка Грет Миннен после победы над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в Линце (Австрия) отпраздновала успех, поцеловав свою возлюбленную Элисон ван Эйтванк. Ранее девушки открыто признали себя парой. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, также является и тренером Миннен.Грет Миннен нанесла поражение Даяне Ястремской со счетом 6:4, 6:3 . Во втором круге соперницей Миннен станет сильнейшая в противостоянии Барбора Крейчикова (Чехия) - Армони Тан (Франция, Q).

По материалам: Чемпионат