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Бельгийская теннисистка поцеловала подругу после победы над Даяной Ястремской (Фото)
Бельгийская теннисистка поцеловала подругу после победы над Даяной Ястремской (Фото)Бельгийская теннисистка Грет Миннен после победы над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в Линце (Австрия) отпраздновала успех, поцеловав свою возлюбленную Элисон ван Эйтванк. Ранее девушки открыто признали себя парой. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, также является и тренером Миннен.

Грет Миннен нанесла поражение Даяне Ястремской со счетом 6:4, 6:3. Во втором круге соперницей Миннен станет сильнейшая в противостоянии Барбора Крейчикова (Чехия) - Армони Тан (Франция, Q).
По материалам: Чемпионат
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