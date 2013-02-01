София. Марченко проиграл Поспишилу в первом круге

Теннис. ATP Tour 250 - Sofia Open. София (Болгария). Хард (зал). Призовой фонд 389,270 евро. 32 участника

В Софии (Болгария) на турнире категории ATP Tour 250 - Sofia Open с призовым фондом 389,2700 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.33-летний украинский теннисист, занимающий в рейтинге ATP 216-ю строчку, пробился в основную сетку турнира, как «лаки лузер». В стартовом матче основных соревнования Марченко в упорной борьбе уступил 74-й ракетке мира, 30-летнему канадцу. Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился в пользу канадца со счетом 6:2, 5:7, 7:6(5).Марченко взял две подачи Поспишила и упустил три своих. На подаче соперники допустили по четыре двойные ошибки, при этом Илья четыре раза подал навылет и Вашек – восемь раз. Теперь в их личном противостоянии канадец впереди со счетом 2:0.Во втором круге соперником Поспишила будет немец Ян-Леннард Штруф, который получил четвертый номер посева и первый круг пропускает.Вашек Поспишил (Канада) – Илья Марченко (Украина, LL) – 6:2, 5:7, 7:6(5)