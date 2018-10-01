Линц. Ястремская в стартовом матче проиграла 109-й ракетке мира

Теннис. WTA. International - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд $225,500. 32 участницы

В Линце (Австрия) на турнире WTA категории International - Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $225,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.29-я ракетка мира, 20-летняя украинка, посеянная под третьим номером, потерпела поражение от 23-летней бельгийки, занимающей в рейтинге WTA 109-ю позицию. Поединок длился 1 час 17 минут и завершился в пользу бельгийки со счетом 6:4, 6:3.Ястремская сделала три брейка из семи возможных, Миннен – шесть из десяти. Соперницы выполни ли по три подачи навылет, при этом Даяна совершила восемь двойных ошибок, а Грет – одну. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге соперницей Миннен станет победительница матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Армони Тан (Франция, Q).Грет Миннен (Бельгия) - Даяна Ястремская (Украина, 3) – 6:4, 6:3