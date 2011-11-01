Роджер Федерер впервые с марта 2019 года не вошёл в топ-4 рейтинга ATP

Вчера, 11:26 778 | Теннис

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец



В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.



Последний раз Медведев был в топ-4 рейтинга ATP в январе 2020 года. Вчера Даниил стал победителем «Мастерса» в Париже. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер впервые с марта 2019 года выбыл из топ-4 рейтинга ATP. В новом рейтинге ATP от 9 ноября его с четвёртой строчки сместил россиянин Даниил Медведев.В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.Последний раз Медведев был в топ-4 рейтинга ATP в январе 2020 года. Вчера Даниил стал победителем «Мастерса» в Париже. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1

По материалам: Чемпионат