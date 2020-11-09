Рейтинг ATP. Медведев обошёл Федерера и стал четвёртой ракеткой мира, Стаховский потерял две позиции

Вчера, 11:16 812 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 9 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Российский теннисист Даниил Медведев после

Остальные теннисисты в топ-10 остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб



Украинец Сергей Стаховский потерял две позиции и опустился на 195-е место. Илья Марченко по-прежнему занимает 216-е место.



Рейтинг ATP от 09.11.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11830 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6970

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3919

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

…

195 (193) – Сергей Стаховский (Украина) – 314

216 (216) – Илья Марченко (Украина) – 263



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 9 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Российский теннисист Даниил Медведев после победы на «Мастерсе» в Париже стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятую строчку рейтинге швейцарца Роджера Федерера Остальные теннисисты в топ-10 остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 1980 очков над испанцем Рафаэлем Надалем. Замыкает десятку сильнейших теннисистов итальянец Маттео Берреттини.Украинец Сергей Стаховский потерял две позиции и опустился на 195-е место. Илья Марченко по-прежнему занимает 216-е место.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11830 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (5). Даниил Медведев (Россия) — 69705 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66306 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 59257 (7). Александр Зверев (Германия) — 55258 (8). Андрей Рублев (Россия) - 39199 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 345510 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075195 (193) – Сергей Стаховский (Украина) – 314216 (216) – Илья Марченко (Украина) – 263