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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская – 29-е
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская – 29-еЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 9 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Даяна Ястремская сохранила 29-ю позицию. По одной позиции потеряли Марта Костюк (98-я), Катерина Козлова (106), Катарина Завацкая (118) и Ангелина Калинина )163). Две позиции утратила Леся Цуренко (146).

В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет зачет австралийка Эшли Барти, опережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.

Рейтинг WTA от 09.11.2020 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505
10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
98 (97). Марта Костюк (Украина) – 767
106 (105). Катерина Козлова (Украина) – 718
118 (117). Катарина Завацкая (Украина) – 634
146 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507
163 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 436

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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