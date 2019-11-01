Париж. Победа Медведева над Зверевым: обзор финального матча (видео)

Вчера, 08:35 875 | Теннис / Видео





За главный трофей соревнований сражались россиянин Даниил Медведев (№ 5 ATP) и немец Александр Зверев (№7 ATP).

Чемпионом турнира стал Медведев, одержав победу со счетом

Для Даниила это первый титул в сезоне и восьмой в карьере. Россиянин впервые победил на «Мастерсе» в Париже.



В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 3,732,680 евро состоялся финальный матч.За главный трофей соревнований сражались россиянин(№ 5 ATP) и немец(№7 ATP).Чемпионом турнира стал Медведев, одержав победу со счетом 5:7, 6:4, 6:1 Для Даниила это первый титул в сезоне и восьмой в карьере. Россиянин впервые победил на «Мастерсе» в Париже.