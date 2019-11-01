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Париж. Победа Медведева над Зверевым: обзор финального матча (видео)
В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом  3,732,680 евро состоялся финальный матч.
 
За главный трофей соревнований сражались россиянин Даниил Медведев (№ 5 ATP) и немец Александр Зверев (№7 ATP).
Чемпионом турнира стал Медведев, одержав победу со счетом 5:7, 6:4, 6:1.
Для Даниила это первый титул в сезоне и восьмой в карьере. Россиянин впервые победил на «Мастерсе» в Париже.

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