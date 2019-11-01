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Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв Зверева
Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв ЗвереваВ Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде состоялся финальный  матч.
Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером,  переиграл в трех партиях седьмую ракетку мира, 23-летнего немца Александра Зверева (4) со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

За 2 часа 7 минут, проведенные на корте, Медведев сделал четыре брейка из десяти возможных, Зверев сумел использовать лишь один шанс на брейк из семи возможных. Даниил выполнил 14 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Александр одиннадцать раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии Зверев остается лидером – 5:2.

Медведев завоевал первый титул в сезоне и восьмой в карьере. Россиянин впервые победил на «Мастерсе» в Париже. За свой успех Медведев получит 1000 рейтинговых очков и 225,210 евро призовых.  

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников
Финал
Даниил Медведев (Россия, 3) - Александр Зверев (Германия, 4) – 5:7, 6:4, 6:1

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