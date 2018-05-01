Рафаэль Надаль: Не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие

Вчера, 09:56 187 | Теннис

Испанец Рафаэль Надаль после



«Если честно, не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие. Мне не кажется чем-то экстраординарным не выиграть «Мастерс 1000». И нет ничего необычного в том, чтобы проиграть такому великому игроку, как Зверев. Это мой первый турнир в сезоне на этом покрытии. Я бы никогда не стал говорить о проклятом турнире», — приводит слова испанца Essentially Sports.



В финале «Мастерса» в Париже встретятся Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев. Матч состоится сегодня, 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.



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Испанец Рафаэль Надаль после поражения в полуфинальном матче парижского «Мастерса» с немецким теннисистом Александром Зверевым прокомментировал мнение ряда болельщиков, согласно которому на турнир в столице Франции наложено проклятие и поэтому Надаль ни разу его не выигрывал.«Если честно, не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие. Мне не кажется чем-то экстраординарным не выиграть «Мастерс 1000». И нет ничего необычного в том, чтобы проиграть такому великому игроку, как Зверев. Это мой первый турнир в сезоне на этом покрытии. Я бы никогда не стал говорить о проклятом турнире», — приводит слова испанца Essentially Sports.В финале «Мастерса» в Париже встретятся Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев. Матч состоится сегодня, 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.

По материалам: Чемпионат