На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рафаэль Надаль: Не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие
Рафаэль Надаль: Не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятиеИспанец Рафаэль Надаль после поражения в полуфинальном матче парижского «Мастерса» с немецким теннисистом Александром Зверевым прокомментировал мнение ряда болельщиков, согласно которому на турнир в столице Франции наложено проклятие и поэтому Надаль ни разу его не выигрывал.

«Если честно, не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие. Мне не кажется чем-то экстраординарным не выиграть «Мастерс 1000». И нет ничего необычного в том, чтобы проиграть такому великому игроку, как Зверев. Это мой первый турнир в сезоне на этом покрытии. Я бы никогда не стал говорить о проклятом турнире», — приводит слова испанца Essentially Sports.

В финале «Мастерса» в Париже встретятся Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев. Матч состоится сегодня, 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.

Париж. Поражение Надаля и победа Медведева: обзор матчей 1/2 финала (видео)


По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

«Я хотел уехать с трофеем». Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в игре со Зверевым
Зверев — о финале против Медведева в Париже: Это будет тяжёлая игра
Париж. Поражение Надаля и победа Медведева: обзор матчей 1/2 финала (видео)
Итоговый турнир ATP. Надаль победил Циципаса, Зверев обыграл Медведева: обзор матчей (Видео)
Монреаль. Надаль-Фоньини, Медведев – Тим, Хачанов - Зверев: обзор матчей 1/4 финала (Видео)
Рим. Надаль победил Александра Зверева: обзор финального матча (Видео)
Надаль стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Александра Зверева
Рим. Победа Надаля над Джоковичем: обзор матча 1/2 финала (Видео)
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв Зверева
Рафаэль Надаль: Не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие
«Я хотел уехать с трофеем». Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в игре со Зверевым
Зверев — о финале против Медведева в Париже: Это будет тяжёлая игра
Париж. Поражение Надаля и победа Медведева: обзор матчей 1/2 финала (видео)

Последние новости спорта

19:28

«Вуэльта Испании». Словенец Примож Роглич победил в общем зачете (+Видео) 543 | Гимнастика / Главные новости спорта

18:54

Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв Зверева 637 | Теннис / Главные новости спорта

18:19

УХЛ. 5-й тур. «Донбасс» в гостях победил «Днепр», «Мариуполь» дома уступил «Краматорску» (+Видео) 742 | Хоккей

12:44

Култхард: Феттель исчерпал себя, с ним покончено 841 | Формула-1

12:24

Хэмилтон вспомнил, как заменил Шумахера: Это было безумием 834 | Формула-1

12:15

Баттон: Раньше Хэмилтон был таким же, как Боттас сейчас 768 | Формула-1

11:42

Рейтинг UFC взломали: Конор стоял на первом месте P4P вместо Хабиба 809 | Единоборства

11:30

Карл Фроч: Усик - весьма обычный супертяжеловес 608 | Бокс

11:18

Питер Фьюри: Считаю, что Усика ждет хорошее будущее. Он задержится в супертяжелом весе 404 | Бокс

11:11

Питер Фьюри - о бое Усик - Чисора: С таким выступлением Дерек побил бы большинство супертяжеловесов 376 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Париж. Поражение Надаля и победа Медведева: обзор матчей 1/2 финала (видео)

Париж. Победы Надаля, Раонича, Медведева и Зверева: обзор матчей 1/4 финала (видео)

Париж. Победы Надаля, Вавринки, Медведева и Зверева : обзор матчей 1/8 финала (видео)

Париж. Поражение Циципаса от Умбера: обзор матча второго круга (видео)

Усик: Я год не боксировал и выжил против монстра (Видео)

Чисора после боя угощал Усика бургерами (фото, видео)

Вена. Победа Рублёва над Сонего: обзор финального матча (видео)



Топ-новости недели

«Вуэльта Испании». Словенец Примож Роглич победил в общем зачете (+Видео)
Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв Зверева
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
Усик победил Чисору единогласным решением судей
Усик vs Чисора: результаты взвешивания, фото, видео


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2020 (142)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги