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«Я хотел уехать с трофеем». Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в игре со Зверевым
«Я хотел уехать с трофеем». Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в игре со ЗверевымИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражениев полуфинале «Мастерса» в Париже, которое ему нанёс Александр Зверев из Германии.

«Конечно, я хотел уехать отсюда с трофеем. Но я доволен своей игрой, потому что почувствовал, что она улучшилась по сравнению с тем, что было в начале недели. Алекс сыграл очень хорошо. Он выиграл два турнира подряд и очень хорошо играет здесь. У него действительно отличные подачи. Я слишком поздно понял, как с ним нужно играть.

Конечно, я огорчён. Но поражения — тоже часть игры. В конце концов, я встречался с великим игроком и поэтому принимаю проигрыш. Зверев играл немного лучше меня», — цитирует испанца Le 10 Sport.

В финале «Мастерса» Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.

В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году Новак принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.
По материалам: Чемпионат
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