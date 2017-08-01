«Я хотел уехать с трофеем». Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в игре со Зверевым

Вчера, 09:50 192 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал



«Конечно, я хотел уехать отсюда с трофеем. Но я доволен своей игрой, потому что почувствовал, что она улучшилась по сравнению с тем, что было в начале недели. Алекс сыграл очень хорошо. Он выиграл два турнира подряд и очень хорошо играет здесь. У него действительно отличные подачи. Я слишком поздно понял, как с ним нужно играть.



Конечно, я огорчён. Но поражения — тоже часть игры. В конце концов, я встречался с великим игроком и поэтому принимаю проигрыш. Зверев играл немного лучше меня», — цитирует испанца Le 10 Sport.



В финале «Мастерса» Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.



В 2019 году победителем турнира стал серб Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале «Мастерса» в Париже, которое ему нанёс Александр Зверев из Германии.«Конечно, я хотел уехать отсюда с трофеем. Но я доволен своей игрой, потому что почувствовал, что она улучшилась по сравнению с тем, что было в начале недели. Алекс сыграл очень хорошо. Он выиграл два турнира подряд и очень хорошо играет здесь. У него действительно отличные подачи. Я слишком поздно понял, как с ним нужно играть.Конечно, я огорчён. Но поражения — тоже часть игры. В конце концов, я встречался с великим игроком и поэтому принимаю проигрыш. Зверев играл немного лучше меня», — цитирует испанца Le 10 Sport.В финале «Мастерса» Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович , обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году Новак принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.

По материалам: Чемпионат