Зверев — о финале против Медведева в Париже: Это будет тяжёлая игра

Вчера, 21:06 241 | Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился своим мнением по поводу предстоящей финальной игры на «Мастерсе» в Париже против россиянина Даниила Медведева.



«Сейчас я в финале. Надеюсь, смогу играть по плану. Против Даниила я играл много раз. В Шанхае он побеждал меня в финале. Но я думаю, что любой финал всегда уникален. Это будет тяжёлая игра», — сказал Зверев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».



В полуфинале Александр победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля со счетом со счётом 6:4, 7:5.



Финал состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.



В 2019 году победителем турнира стал серб Немецкий теннисист Александр Зверев поделился своим мнением по поводу предстоящей финальной игры на «Мастерсе» в Париже против россиянина Даниила Медведева.«Сейчас я в финале. Надеюсь, смогу играть по плану. Против Даниила я играл много раз. В Шанхае он побеждал меня в финале. Но я думаю, что любой финал всегда уникален. Это будет тяжёлая игра», — сказал Зверев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».В полуфинале Александр победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля со счетом со счётом 6:4, 7:5.Финал состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет 3 732 680 евро.В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович , обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.

По материалам: Чемпионат