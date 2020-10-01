Париж. Поражение Надаля и победа Медведева: обзор матчей 1/2 финала (видео)

Вчера, 21:00 230 | Теннис / Видео





За главный трофей соревнований сразятся россиянин Даниил Медведев (№ 5 ATP) и немец Александр Зверев (№7 ATP).

Медведев вышел в финал турнира после победы над канадцем Милошем Раоничем со счетом

Зверев стал финалистом «Мастерса» в Париже обыграв испанца Рафаэля Надаля (№2 ATP) –



Финальный матч состоится в воскресенье, 8 ноября.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters в одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи.За главный трофей соревнований сразятся россиянин Даниил Медведев (№ 5 ATP) и немец Александр Зверев (№7 ATP).Медведев вышел в финал турнира после победы над канадцем Милошем Раоничем со счетом 6:4, 7:6(4) Зверев стал финалистом «Мастерса» в Париже обыграв испанца Рафаэля Надаля (№2 ATP) – 6:4, 7:5 Финальный матч состоится в воскресенье, 8 ноября.