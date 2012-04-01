Милош Раонич: Никогда нельзя сдаваться заранее

Вчера, 14:54 438 | Теннис

Канадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями от победы над французом Уго Умбером в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.



«Старт третьей партии сложился отвратительно - три брейк-пойнта на моей подаче, - цитирует Раонича пресс-служба АТР. - Однако затем я провёл несколько классных розыгрышей, и это позволило мне остаться в игре. Обычно в таких ситуациях мне не удаётся выпутаться, но на этот раз я смог переселить себя.



Точно не хотел бы часто участвовать в таких розыгрышах, как на матчболе. Я бился изо всех сил, старался найти выход. В итоге мне немного повезло. Это доказывает, что никогда нельзя сдаваться заранее».



Напомним, Раонич обыграл Умбера в трех партиях со счетом

Канадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями от победы над французом Уго Умбером в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.«Старт третьей партии сложился отвратительно - три брейк-пойнта на моей подаче, - цитирует Раонича пресс-служба АТР. - Однако затем я провёл несколько классных розыгрышей, и это позволило мне остаться в игре. Обычно в таких ситуациях мне не удаётся выпутаться, но на этот раз я смог переселить себя.Точно не хотел бы часто участвовать в таких розыгрышах, как на матчболе. Я бился изо всех сил, старался найти выход. В итоге мне немного повезло. Это доказывает, что никогда нельзя сдаваться заранее».Напомним, Раонич обыграл Умбера в трех партиях со счетом 6:3, 3:6, 7:6(7)