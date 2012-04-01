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Милош Раонич: Никогда нельзя сдаваться заранее
Милош Раонич: Никогда нельзя сдаваться заранееКанадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями от победы над французом Уго Умбером в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

«Старт третьей партии сложился отвратительно - три брейк-пойнта на моей подаче, - цитирует Раонича пресс-служба АТР. - Однако затем я провёл несколько классных розыгрышей, и это позволило мне остаться в игре. Обычно в таких ситуациях мне не удаётся выпутаться, но на этот раз я смог переселить себя.

Точно не хотел бы часто участвовать в таких розыгрышах, как на матчболе. Я бился изо всех сил, старался найти выход. В итоге мне немного повезло. Это доказывает, что никогда нельзя сдаваться заранее».

Напомним, Раонич обыграл Умбера в трех партиях со счетом 6:3, 3:6, 7:6(7).
По материалам: GoTennis.ru
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