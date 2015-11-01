Зверев: С Рафой нужно будет сыграть по-умному

Вчера, 14:32 418 | Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о микротравме, полученной в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой, и поделился ожиданиями от игры с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Мастерса» в Париже.



«За весь матч у меня был один плохой розыгрыш. Рад, что впервые попал в полуфинал парижского «Мастерса» , — приводит слова Зверева Tennis World USA. - В прошлые годы к этому времени я сильно уставал от сезона, но в этот раз всё по-другому. Немного беспокоит повреждение. Оно похоже на травму, которую получил в матче с Адрианом Маннарино в Кёльне. Надеюсь, ничего серьёзного. Думаю, буду в порядке к матчу с Надалем. С Рафой нужно будет сыграть по-умному».



Напомним, Зверев обыграл Вавринку со счётом

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о микротравме, полученной в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой, и поделился ожиданиями от игры с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Мастерса» в Париже.«За весь матч у меня был один плохой розыгрыш. Рад, что впервые попал в полуфинал парижского «Мастерса» , — приводит слова Зверева Tennis World USA. - В прошлые годы к этому времени я сильно уставал от сезона, но в этот раз всё по-другому. Немного беспокоит повреждение. Оно похоже на травму, которую получил в матче с Адрианом Маннарино в Кёльне. Надеюсь, ничего серьёзного. Думаю, буду в порядке к матчу с Надалем. С Рафой нужно будет сыграть по-умному».Напомним, Зверев обыграл Вавринку со счётом 6:3, 7:6 (7:1)

По материалам: Чемпионат