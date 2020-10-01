Париж. Зверев обыграл Вавринку и в полуфинале встретится с Надалем

Вчера, 08:32 211 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Последним полуфиналистом стал седьмой номер мировой классификации, 23-летний немец Александр Зверев, посеянный под четвертым номером. В поединке против 35-летнего швейцарца Стэна Вавринки (12) Зверев одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (1).



Теннисисты играли 1 час 26 минут. По ходу встречи у обоих было по четыре брейк-пойнта, из которых Александр реализовал все, а Стэн только два. На счету победителя восемь эйсов и две двойные ошибки, а его соперник два раза подал навылет и один раз ошибся при подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 4:0 в пользу немца.



За путевку в финал «Мастерса» в Париже Зверев сразится с испанцем



Напомним, первой полуфинальной парой стали россиянин



Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

1/4 финала

Александр Зверев (Германия, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария, 12) – 6:3, 7:6 (1)

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Последним полуфиналистом стал седьмой номер мировой классификации, 23-летний немец, посеянный под четвертым номером. В поединке против 35-летнего швейцарца(12) Зверев одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (1).Теннисисты играли 1 час 26 минут. По ходу встречи у обоих было по четыре брейк-пойнта, из которых Александр реализовал все, а Стэн только два. На счету победителя восемь эйсов и две двойные ошибки, а его соперник два раза подал навылет и один раз ошибся при подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 4:0 в пользу немца.За путевку в финал «Мастерса» в Париже Зверев сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (1).Напомним, первой полуфинальной парой стали россиянин Даниил Медведев (3) и канадец Милош Раонич (10).Александр Зверев (Германия, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария, 12) – 6:3, 7:6 (1)