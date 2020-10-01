Париж. Раонич обыграл Умбера и вышел в полуфинал

Вчера, 19:12 260 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



17-я ракетка мира, 29-летний канадец Милош Раонич (10) переиграл в трех партиях 22-летнего француза Уго Умбера, занимающего в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:6(7).



Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. Раонич 25 раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Умбер выполнил девять эйсов и один раз ошибся при подаче. Ранее теннисисты не встречались.



В полуфинале Раоничу предстоит сразиться с россиянином



Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

1/4 финала

Милош Раонич (Канада, 10) – Уго Умбер (Франция) – 6:3, 3:6, 7:6(7) В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.17-я ракетка мира, 29-летний канадец(10) переиграл в трех партиях 22-летнего француза, занимающего в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:6(7).Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. Раонич 25 раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Умбер выполнил девять эйсов и один раз ошибся при подаче. Ранее теннисисты не встречались.В полуфинале Раоничу предстоит сразиться с россиянином Даниилом Медведевым Милош Раонич (Канада, 10) – Уго Умбер (Франция) – 6:3, 3:6, 7:6(7)