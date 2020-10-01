Париж. Медведев стал первым полуфиналистом, обыграв Шварцмана

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин, посеянный под третьим номером, вышел в полуфинал после победы над 28-летним аргентинцем(6), занимающим в мировой классификации девятое место, со счетом 6:3, 6:1.За 1 час 2 минуты, проведенные на корте, Медведев сделал четыре брейка из шести возможных, а Шварцман не сумел заработать ни одного шанса на брейк. На счету Даниила восемь эйсов и две двойные ошибки, а Диего на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал. Теперь в их личном противостоянии россиянин лидирует со счетом 4:0.Соперник Медведева по полуфиналу определится в матче Милош Раонич (Канада, 10) – Уго Умбер (Франция).Даниил Медведев (Россия, 3) - Диего Шварцман (Аргентина, 6) – 6:3, 6:1