Париж. Победы Надаля, Вавринки, Медведева и Зверева : обзор матчей 1/8 финала (видео)

Вчера, 08:46 466 | Теннис / Видео





Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:1, 7:6(3)

Стэн Вавринка (Швейцария, 12) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1:6, 6:4, 6:3

Даниил Медведев (Россия, 3) - Алекс Де Минор (Австралия, 16) – 5:7, 6:2, 6:2

Александр Зверев (Германия, 4) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6(11), 6:7(7), 6:4

На турнире категории Masters - Rolex Paris Masters в Париже (Франция) в одиночном разряде прошли матчи 1/8 финала Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:1, 7:6(3)Стэн Вавринка (Швейцария, 12) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1:6, 6:4, 6:3Даниил Медведев (Россия, 3) - Алекс Де Минор (Австралия, 16) – 5:7, 6:2, 6:2Александр Зверев (Германия, 4) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6(11), 6:7(7), 6:4