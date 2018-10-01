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Париж. Победы Надаля, Вавринки, Медведева и Зверева : обзор матчей 1/8 финала (видео)
На турнире категории Masters - Rolex Paris Masters в Париже (Франция) в одиночном разряде прошли матчи 1/8 финала.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:1, 7:6(3)
Стэн Вавринка (Швейцария, 12) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1:6, 6:4, 6:3
Даниил Медведев (Россия, 3) - Алекс Де Минор (Австралия, 16) – 5:7, 6:2, 6:2
Александр Зверев (Германия, 4) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6(11), 6:7(7), 6:4
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