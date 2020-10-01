Париж. Зверев разгромил Кецмановича и вышел в 1/8 финала

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Седьмая ракетка мира, 23-летний немец, посеянный под четвертым номером, одержал уверенную победу над 21-летним сербом, занимающим в рейтинге ATP 42-е место, со счетом 6:2, 6:2.За 55 минут, проведенные на корте, Зверев сделал четыре брейка из шести возможных, выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. Кецманович не заработал ни одного брейк-пойнта, два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Благодаря победе немецкий теннисист сравнял счет в личном противостоянии с сербом – 1:1.За выход в 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже Зверев поспорит с французом, который победил японца– 6:3, 6:7(5), 6:3.Александр Зверев (Германия, 4) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 6:2Адриан Маннарино (Франция) - Йосихито Нисиока (Япония) – 6:3, 6:7(5), 6:3