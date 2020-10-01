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Париж. Медведев вышел в третий круг на отказе Кевина Андерсона
Париж. Медведев вышел в третий круг на отказе АндерсонаВ Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 24-летний грек россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, досрочно вышел в 1/8 финала. Его соперник, южноафриканец Кевин Андерсон при счете 6:6 (5:2) в пользу россиянина отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Теннисисты провели на корте 49 минут. За это время Медведев выполнил семь эйсов и обошелся без двойных ошибок, а Андерсон три раза подал навылет и один раз ошибся при подаче. Счет личных встреч теннисистов стал равным – 1:1.

За выход в 1/4 финала Медведев сыграет с победителем пары Алекс Де Минор (Австралия, 16) – Лоренцо Сонего (Италия).

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) - Кевин Андерсон (ЮАР, SE) – 6:6 Rt
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