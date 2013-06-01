Хантухова рассказала, в чём секрет успеха Джоковича и Надаля

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Париж. Раонич и Шварцман вышли в третий круг, Гаске и Берреттини покидают турнир 1 021 | Теннис

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Париж. Медведев вышел в третий круг на отказе Кевина Андерсона 1 044 | Теннис

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Майки Гарсия: Ломаченко очень хорошо закончил бой с Лопесом 573 | Бокс

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