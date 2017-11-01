Париж. Циципас на трёх тай-брейках проиграл Умберу и другие результаты

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 22-летний грек, посеянный под вторым номером, уступил своему ровеснику из Франции Уго Умберу, занимающему в мировом рейтинге 34-е место. Поединок продолжался 3 часа 17 минут и завершился в пользу француза со счетом 7:6(4), 6:7(6), 7:6(3).По ходу встречи соперники реализовали по два брейк-пойнта из девяти возможных. Циципас выполнил 19 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Умбер десять раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.В 1/8 финала турнира Rolex Paris Masters Умбер сразится с хорватом, который вышел в третий круг соревнований без борьбы, на отказе француза(WC).Второй кругУго Умбер (Франция) - Стефанос Циципас (Греция, 2) – 7:6(4), 6:7(6), 7:6(3)Марин Чилич (Хорватия) – Корентен Муте (Франция, WC) – RtМаркос Гирон (США, Q) - Маттео Берреттини (Италия, 7) – 7:6(3), 6:7(0), 7:5Норберт Гомбош (Словакия, Q) - Давид Гоффен (Бельгия, 8) – 6:4, 7:6(6)