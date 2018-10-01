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Хачанов проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже и другие результаты
Хачанов проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже и другие результатыВ Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

19-я ракетка мира, 24-летний россиянин Карен Хачанов (11) потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 21-летнего испанца Алехандро Давидовича Фокины, занимающего в рейтинге ATP 63-е место. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Хачанов взял две подачи соперника и упустил три своих. На счету Карена семь эйсов и три двойные ошибки, а испанец три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

Во втором круге соперником Давидовича Фокины будет француз Бенжамен Бонзи (WC), который разгромил аргентинца Федерико Корию (LL) – 6:2, 6:1.

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников
Первый круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q) - Карен Хачанов (Россия, 11) – 6:3, 2:6, 6:2
Бенжамен Бонзи (Франция, WC) – Федерико Кория (Аргентина, LL) – 6:2, 6:1
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) – Уго Гастон (Франция, WC) – 6:3, 6:2
Марин Чилич (Хорватия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 14) – 6:0, 3:6, 6:3
Корентен Муте (Франция, WC) – Сальваторе Карузо (Италия, LL) – 3:6, 7:6(2), 6:3
Норберт Гомбош (Словакия, Q) – Марко Чеккинато (Италия, Q) – 6:2, 7:6(2)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:2
Уго Умбер (Франция) – Каспер Рууд (Норвегия) – 4:6, 6:2, 7:6(1)
Алекс Де Минор (Австралия, 16) – Стефано Травалья (Италия, Q) – 6:4, 6:4
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