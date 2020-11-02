Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Костюк дебютитирует в топ-100

Вчера, 18:30 383 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 2 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Даяна Ястремская сохранила 29-ю позицию. Марта Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга, поднявшись со 104-го на 97-е место.



Четыре украинки занимают места во второй сотне рейтинга. Две позиции потеряла Катерина Козлова (105-я), одну - Катарина Завацкая (117). Остались на прежних позициях Леся Цуренко (144) и Ангелина Калинина (162).



В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет зачет австралийка Эшли Барти, опережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.



Рейтинг WTA от 02.11.2020 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505

10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080

…

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

97 (104). Марта Костюк (Украина) – 767

105 (103). Катерина Козлова (Украина) – 718

117 (116). Катарина Завацкая (Украина) – 633

144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507

162 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 436



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) (WTA) в понедельник, 2 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Даяна Ястремская сохранила 29-ю позицию. Марта Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга, поднявшись со 104-го на 97-е место.Четыре украинки занимают места во второй сотне рейтинга. Две позиции потеряла Катерина Козлова (105-я), одну - Катарина Завацкая (117). Остались на прежних позициях Леся Цуренко (144) и Ангелина Калинина (162).В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет зачет австралийка Эшли Барти, опережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 72553 (3). Наоми Осака (Япония) — 57804 (4). София Кенин (США) – 57605 (5). Элина Свитолина (Украина) — 52606 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 52057 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 45558 (8). Петра Квитова (Чехия) – 45169 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 450510 (10). Серена Уильямс (США) — 408029 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 192597 (104). Марта Костюк (Украина) – 767105 (103). Катерина Козлова (Украина) – 718117 (116). Катарина Завацкая (Украина) – 633144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507162 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 436