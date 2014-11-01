Марченко проиграл в стартовом матче на «челленджере» в Эккентале

В Эккентале (Германия) - на турнире ATP Challenger Tour - CHALLENGER ECKENTAL с призовым фондом 88,520 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.216-я ракетка мира, 33-летний украинецне смог преодолеть барьер первого круга, проиграв 21-летнему немцу, который в рейтинге ATP занимает 1495 строчку. Для немца это дебютная в карьере победа в основной сетке «челленджеров».За 1 час 38 минут игрового времени Марченко реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, Мёллер – три из пяти. Илья пять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, а Марвин выполнил шесть эйсов и также четыре раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.