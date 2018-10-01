Фелисиано Лопес стал соперником Надаля на «Мастерсе» в Париже

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.39-летний испанец, занимающий в рейтинге ATP 64-е место, одержал победу над 30-й ракеткой мира, 28-летним сербом, со счетом 7:6(11), 6:1.За 1 час 24 минуты игрового времени Лопес сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Фелисиано 21 эйс и четыре двойные ошибки, а Краинович пять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Во втором круге Лопесу предстоит сразиться со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, который получил первый номер посева и первый круг пропускает.Фелисиано Лопес (Испания) – Филип Краинович (Сербия) – 7:6(11), 6:1Борна Чорич (Хорватия, 13) – Мартон Фучович (Венгрия, Q) – 7:6(5), 6:1Раду Албот (Молдова, LL) – Хуберт Хуркач) – 7:5, 6:7(5), 6:4Маркос Гирон (США, Q) – Альберт Рамос-Виньолас) – 6:3, 4:6, 6:1Джордан Томпсон (Австралия) – Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – 6:2, 6:3