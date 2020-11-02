Рейтинг ATP. Медведев стал пятой ракеткой мира, Стаховский потерял одну позицию, Марченко – на четыре поднялся

Вчера, 16:11 492 | Теннис





Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял одну позицию и опустился на 1963-е место. Илья Марченко поднялся на четыре позиции и теперь занимает 216-ю строчку рейтинге.



В топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Россиянин Даниил Медведев стал пятой ракеткой мира, сместив на шест ое место грека Стефаноса Циципаса. Лидером мировой классификации остается серб



Рейтинг ATP от 02.11.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11830 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4).

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5980

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3839

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

…

193 (192) – Сергей Стаховский (Украина) – 314

216 (220) – Илья Марченко (Украина) – 263



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 2 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял одну позицию и опустился на 1963-е место. Илья Марченко поднялся на четыре позиции и теперь занимает 216-ю строчку рейтинге.В топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Россиянин Даниил Медведев стал пятой ракеткой мира, сместив на шест ое место грека Стефаноса Циципаса. Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 1980 очков над испанцем Рафаэлем Надалем. Замыкает десятку сильнейших теннисистов итальянец Маттео Берреттини.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11830 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (6). Даниил Медведев (Россия) — 59806 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 59257 (7). Александр Зверев (Германия) — 50158 (8). Андрей Рублев (Россия) - 38399 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 328510 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075193 (192) – Сергей Стаховский (Украина) – 314216 (220) – Илья Марченко (Украина) – 263