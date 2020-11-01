Андрей Рублёв: Этот титул особенный для меня, ведь во мне есть австрийская кровь

1-11-2020, 20:05 808 | Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал



«Этот турнир особенный для меня, потому что моя бабушка тоже была австрийкой и у меня есть австрийская кровь. Это особенный титул для меня.



Я счастлив. Счастлив, что выиграл здесь титул. Счастлив, что впервые буду выступать в Лондоне. Я очень жду этого. Мне ещё так много нужно улучшить в своей игре, и как раз здесь я смог увидеть, что именно мне нужно улучшить, чтобы достичь такого уровня, чтобы быть конкурентоспособным в матчах с восьмёркой сильнейших игроков», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.



Рублёв завоевал пять титулов в сезоне-2020.



Вена. Победа Рублёва над Сонего: обзор финального матча (видео) Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире в Вене, обеспечившую ему первое в карьере попадание на Итоговый турнир АТР.«Этот турнир особенный для меня, потому что моя бабушка тоже была австрийкой и у меня есть австрийская кровь. Это особенный титул для меня.Я счастлив. Счастлив, что выиграл здесь титул. Счастлив, что впервые буду выступать в Лондоне. Я очень жду этого. Мне ещё так много нужно улучшить в своей игре, и как раз здесь я смог увидеть, что именно мне нужно улучшить, чтобы достичь такого уровня, чтобы быть конкурентоспособным в матчах с восьмёркой сильнейших игроков», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.Рублёв завоевал пять титулов в сезоне-2020.

По материалам: Чемпионат