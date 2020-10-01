Вена. Лаки-лузер Сонего стал вторым финалистом

Вчера, 18:59 267 | Теннис

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



25-летний итальянец Лоренцо Сонего, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, и который пробился в основную сетку турнира, как лаки-лузер, одержал победу над 33-й ракеткой мира, 30-летним британцем Даниэлем Эвансом со счетом 6:3, 6:4.



За 1 час 20 минут, проведенные на корте, Сонего взял три подачи Эванса и не удержал одну свою. На его счету три эйса и одна двойная ошибка, а британец на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал. Между собой теннисисты встречались впервые.



В финале Лоренцо Сонего предстоит сразиться с пятым сеяным россиянином



Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

1/2 финала

Лоренцо Сонего (Италия, LL) – Даниэль Эванс (Великобритания, SE) – 6:3, 6:4 В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.25-летний итальянец, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, и который пробился в основную сетку турнира, как лаки-лузер, одержал победу над 33-й ракеткой мира, 30-летним британцемсо счетом 6:3, 6:4.За 1 час 20 минут, проведенные на корте, Сонего взял три подачи Эванса и не удержал одну свою. На его счету три эйса и одна двойная ошибка, а британец на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал. Между собой теннисисты встречались впервые.В финале Лоренцо Сонего предстоит сразиться с пятым сеяным россиянином Андреем Рублёвым Лоренцо Сонего (Италия, LL) – Даниэль Эванс (Великобритания, SE) – 6:3, 6:4